После атак рф без света жители в 3 областях, 75 тысяч - на Черниговщине, графики пока невозможны в части Киева и 2 областей - Минэнерго

04:26 • 10095 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 16441 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 18460 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 26276 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 28282 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 21898 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23311 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22819 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20853 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23946 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30 декабря, 01:32 • 6424 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины30 декабря, 01:50 • 19573 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto30 декабря, 02:26 • 12863 просмотра
РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро30 декабря, 02:49 • 3640 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну04:04 • 5370 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 39036 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 39858 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 41949 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 161260 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 201336 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Израиль
Сектор Газа
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 21015 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 34035 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 42781 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 53288 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 161260 просмотра
Техника
Фокс Ньюс
Социальная сеть
Отопление
Золото

После атак рф без света жители в 3 областях, 75 тысяч - на Черниговщине, графики пока невозможны в части Киева и 2 областей - Минэнерго

Киев • УНН

 • 648 просмотра

В результате вражеских обстрелов на Черниговщине без света более 75 тысяч потребителей, также обесточены населенные пункты на Харьковщине и Сумщине. Из-за масштабных разрушений отсутствуют графики отключений на левом берегу Киева, Киевщине и Одесщине.

После атак рф без света жители в 3 областях, 75 тысяч - на Черниговщине, графики пока невозможны в части Киева и 2 областей - Минэнерго

рф атаковала энергетику в Черниговской области, без света там 75 тыс. потребителей, есть обесточивания еще в двух областях, левый берег Киева, часть Киевской и Одесской областей - без графиков, а из-за непогоды без света часть Тернопольской области, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Этой ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 75 тысяч потребителей. Также есть полностью или частично обесточенные населенные пункты в Харьковской и Сумской областях", - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"Часть энергообъектов уже неоднократно подвергалась вражеским атакам. Каждое восстановление требует значительного времени и ресурсов, ведь уровень повреждений в регионах отличается. Именно из-за масштаба разрушений пока нет возможности вернуться к графикам почасовых отключений на левобережье Киева, в ряде районов Киевской области и в Одесской области", - подчеркнули в Минэнерго.

Энергетики, как указано, работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атак.

Ситуация на ЗАЭС

"Что касается ситуации на Запорожской АЭС: аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи завершены. Это позволит обеспечить более устойчивое и надежное электропитание станции в случае повреждения или отключения воздушной линии "Днепровская" в результате обстрелов со стороны оккупантов. В то же время российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции", - сообщили в Минэнерго.

Графики отключений

Как сообщили в Укрэнерго, в результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему - сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 30 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 4,5% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина - установление ясной погоды в западных и части центральных областей Украины. Это обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

29 декабря суточный максимум потребления был утром - на 3,1% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина - более высокая температура воздуха в большинстве регионов, по сравнению с концом прошлой недели.

"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00", - отметили в Укрэнерго.

Последствия непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) - на утро остаются обесточенными 14 населенных пунктов в Тернопольской области", - сообщили в Укрэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго, как указано, работают над восстановлением поврежденных линий.

Киев и Одесса без графиков, в Вышгороде четвертые сутки борьбы за свет, а в Херсоне почти ежедневно "прилеты" по ТЭЦ: детали30.12.25, 10:45 • 1024 просмотра

Юлия Шрамко

Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Снег в Украине
Электроэнергия
Тернопольская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Укрэнерго
Запорожская атомная электростанция
Украина
Киев