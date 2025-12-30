После атак рф без света жители в 3 областях, 75 тысяч - на Черниговщине, графики пока невозможны в части Киева и 2 областей - Минэнерго

рф атаковала энергетику в Черниговской области, без света там 75 тыс. потребителей, есть обесточивания еще в двух областях, левый берег Киева, часть Киевской и Одесской областей - без графиков, а из-за непогоды без света часть Тернопольской области, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Этой ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 75 тысяч потребителей. Также есть полностью или частично обесточенные населенные пункты в Харьковской и Сумской областях", - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"Часть энергообъектов уже неоднократно подвергалась вражеским атакам. Каждое восстановление требует значительного времени и ресурсов, ведь уровень повреждений в регионах отличается. Именно из-за масштаба разрушений пока нет возможности вернуться к графикам почасовых отключений на левобережье Киева, в ряде районов Киевской области и в Одесской области", - подчеркнули в Минэнерго.

Энергетики, как указано, работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атак.

Ситуация на ЗАЭС

"Что касается ситуации на Запорожской АЭС: аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи завершены. Это позволит обеспечить более устойчивое и надежное электропитание станции в случае повреждения или отключения воздушной линии "Днепровская" в результате обстрелов со стороны оккупантов. В то же время российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и вызывали 12 блэкаутов на станции", - сообщили в Минэнерго.

Графики отключений

Как сообщили в Укрэнерго, в результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему - сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 30 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 4,5% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина - установление ясной погоды в западных и части центральных областей Украины. Это обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

29 декабря суточный максимум потребления был утром - на 3,1% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина - более высокая температура воздуха в большинстве регионов, по сравнению с концом прошлой недели.

"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00", - отметили в Укрэнерго.

Последствия непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) - на утро остаются обесточенными 14 населенных пунктов в Тернопольской области", - сообщили в Укрэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго, как указано, работают над восстановлением поврежденных линий.

