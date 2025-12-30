Після атак рф без світла жителі у 3 областях, 75 тисяч - на Чернігівщині, графіки поки неможливі у частині Києва і 2 областей - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів на Чернігівщині без світла понад 75 тисяч споживачів, також знеструмлені населені пункти на Харківщині та Сумщині. Через масштабні руйнування відсутні графіки відключень на лівому березі Києва, Київщині та Одещині.
рф атакувала енергетику на Чернігівщині, без світла там 75 тис. споживачів, є знеструмлення у ще двох областях, лівий берег Києва, частина Київщини та Одещини - без графіків, а через негоду без світла частина Тернопільщини, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Ворожі обстріли
"Цієї ночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Станом на ранок без електропостачання залишаються понад 75 тисяч споживачів. Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях", - повідомили в Міненерго.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
"Частина енергооб'єктів уже неодноразово зазнавала ворожих атак. Кожне відновлення потребує значного часу та ресурсів, адже рівень пошкоджень у регіонах відрізняється. Саме через масштаб руйнувань наразі немає можливості повернутися до графіків погодинних відключень на лівобережжі Києва, у низці районів Київської області та на Одещині", - наголосили у Міненерго.
Енергетики, як вказано, працюють цілодобово, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак.
Ситуація на ЗАЕС
"Щодо ситуації на Запорізькій АЕС: аварійно-відновлювальні роботи на лінії електропередачі завершені. Це дозволить забезпечити більш стійке та надійне електроживлення станції у разі пошкодження або відключення повітряної лінії "Дніпровська" внаслідок обстрілів з боку окупантів. Водночас російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції", - повідомили в Міненерго.
Графіки відключень
Як повідомили в Укренерго, внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему - сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.
Споживання
За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 30 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 4,5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина - встановлення ясної погоди у західних і частині центральних областей України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.
29 грудня добовий максимум споживання був вранці - на 3,1% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина - вища температура повітря у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня.
"У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00", - зазначили в Укренерго.
Наслідки негоди
"Через несприятливі погодні умови (сильний вітер, налипання мокрого снігу) - на ранок залишаються знеструмленими 14 населених пунктів у Тернопільській області", - повідомили в Укренерго.
Ремонтні бригади обленерго, як вказано, працюють над відновленням пошкоджених ліній.
