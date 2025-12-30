Після атак рф без світла жителі у 3 областях, 75 тисяч - на Чернігівщині, графіки поки неможливі у частині Києва і 2 областей - Міненерго

рф атакувала енергетику на Чернігівщині, без світла там 75 тис. споживачів, є знеструмлення у ще двох областях, лівий берег Києва, частина Київщини та Одещини - без графіків, а через негоду без світла частина Тернопільщини, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Цієї ночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Станом на ранок без електропостачання залишаються понад 75 тисяч споживачів. Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях", - повідомили в Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

"Частина енергооб'єктів уже неодноразово зазнавала ворожих атак. Кожне відновлення потребує значного часу та ресурсів, адже рівень пошкоджень у регіонах відрізняється. Саме через масштаб руйнувань наразі немає можливості повернутися до графіків погодинних відключень на лівобережжі Києва, у низці районів Київської області та на Одещині", - наголосили у Міненерго.

Енергетики, як вказано, працюють цілодобово, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак.

Ситуація на ЗАЕС

"Щодо ситуації на Запорізькій АЕС: аварійно-відновлювальні роботи на лінії електропередачі завершені. Це дозволить забезпечити більш стійке та надійне електроживлення станції у разі пошкодження або відключення повітряної лінії "Дніпровська" внаслідок обстрілів з боку окупантів. Водночас російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції", - повідомили в Міненерго.

Графіки відключень

Як повідомили в Укренерго, внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему - сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 30 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 4,5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина - встановлення ясної погоди у західних і частині центральних областей України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

29 грудня добовий максимум споживання був вранці - на 3,1% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина - вища температура повітря у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня.

"У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00", - зазначили в Укренерго.

Наслідки негоди

"Через несприятливі погодні умови (сильний вітер, налипання мокрого снігу) - на ранок залишаються знеструмленими 14 населених пунктів у Тернопільській області", - повідомили в Укренерго.

Ремонтні бригади обленерго, як вказано, працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Київ і Одеса без графіків, у Вишгороді четверта доба боротьби за світло, а в Херсоні майже щодня "прильоти" по ТЕЦ: деталі