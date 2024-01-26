Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман практически выпал из информационного поля и политической жизни Украины. Сейчас фактически единственными упоминаниями о нем является то, что он возглавляет так называемый "гуманитарный штаб" в Винницкой области, пишет УНН.

Накануне полномасштабного российского вторжения экс-премьер Украины Владимир Гройсман был частым гостем на различных ток-шоу украинских телеканалов. Пытался позиционировать себя третьей силой в противостоянии между властью и оппозицией.

После 24 февраля продолжал поддерживать свою медиа-активность. Почти два года прошло, но до сих пор невозможно забыть "героическое" видео Владимира Борисовича, когда он пытается учить, как правильно делать "коктейль Молотова".

Правда винницкие СМИ до сих пор язвительно пишут, что этот своеобразный "мастер-класс" Гройсман проводил не в Украине, а, якобы, во дворе своего дома в Лондоне.

В первые месяцы войны Гройсман периодически включался в эфиры телемарафона, других телеканалов - все-таки бывший премьер-министр. Но, судя по всему, особого впечатления не производил. Фактически, последним всплеском телевизионной активности Гройсмана стал ракетный удар по Виннице в июле прошлого года, трагические последствия которого он комментировал в качестве коренного винничанина.

После этого Гройсман из телевизора исчез, и этого особо никто и не заметил.

Можно было бы сказать, что экс-премьер сконцентрировался на гуманитарной деятельности, но здесь есть нюансы.

В марте 2022 года, напомним, однопартийцы Гройсмана, мэр Винницы Сергей Моргунов и глава Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый, создали Межрегиональный координационный гуманитарный штаб, который предложили возглавить экс-премьеру. Тот согласился и тем самым подложил себе большую политическую свинью. Наличие слова "межрегиональный" в названии штаба вовсе не означало, что он действует по всей Украине. В других регионах своих штабов хватает, а экс-премьер автоматически записал себя в местечковые политики.

При этом, по большей части, вся "гуманитарная" деятельность Гройсмана сводилась к тому, что в сообщениях о помощи от штаба обязательно упоминалось, что именно он его возглавляет.

И все это не обходилось без скандалов. Штаб неоднократно обвиняли в том, что он пиарится на волонтерской помощи военным и гуманитарной помощи людям, которая закупается за бюджетные средства местных громад.

При этом, некоторые члены этого так называемого "гуманитарного штаба" имеют весьма неоднозначные политические биографии с намеками коррупционного шлейфа.

Что касается активности в соцсетях, то страницы Гройсмана в Facebook и его Telegram-канал практически идентичны. Здесь разнообразные поздравления, короткие сообщения об украинских героях. Ну и, конечно, сообщения о деятельности штаба и помощи. Последнее такое датировано 20 января - на свой день рождения Гройсман похвастался передачей военным 50-ти FPV-дронов.

Что касается условной политической активности в последние месяцы 2023 года, то 2 декабря Гройсман по приглашению Национального Демократического Института США в Украине принял участие в церемонии чествования памяти государственного секретаря США Мадлен Олбрайт. 11 декабря поздравил Дональда Туска с назначением его премьером Польши и выставил старое совместное фото. 10 сентября выставил совместное фото с Борисом Джонсоном.

Также в октябре Гройсман выступил на одном из мероприятий Киевского форума по безопасности. Об этом есть сообщение на сайте партии "Украинская стратегия Гройсмана", и сама запись выступления в YouTube-канале премьера.

Мягко говоря, не густо.

Можно предположить, что сворачивание Гройсманом политической активности связано с ситуацией в его партии, от руководства которой он фактически самоустранился.

Базовым регионом для "Украинской стратегии Гройсмана" является Винницкая область, которую в последнее время один за другим сотрясают скандалы с участием однопартийцев экс-премьер-министра.

Здесь и причастность к коррупции и хищении бюджетных средств, устройство политических разборок, давление на оппонентов, поддержка отдельными депутатами от УСГ московского патриархата и многое другое.

Понятно, что постоянно упоминается фамилия Гройсмана. И может именно поэтому он решил постепенно бросить своих соратников на произвол судьбы и отойти в тень.