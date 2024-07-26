Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Темой разговора стало блокирование Украиной транзита нефти «луйкойл». Об этом пишет УНН со ссылкой на TASR.

Детали

Отмечается, что во время разговора Фицо предложил украинскому коллеге «техническое решение» транзита российской нефти, «в котором должны были бы принять участие несколько государств, в частности Словакия».

Восстановление транзита части российской нефти является чрезвычайно важным для нефтеперерабатывающего завода Slovneft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть технологически непригодными -- говорят в словацком правительстве.

Ожидается, в ближайшие часы и дни «будут продолжаться интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне».

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Подробностей предложенного решения словацкая сторона не раскрыла.

Напомним,

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что будет «вынужден отреагировать„, если Украина не изменит свою позицию по “лукойлу».