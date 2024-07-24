Президент Словакии Петер Пеллегрини и вице-премьер-министр - министр обороны страны Роберт Калиняк резко критикуют Украину за прекращение транзита нефти, сообщает словацкое издание Denník N, пишет УНН.

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По словам министра обороны, Киев при этом "очень рискует". Президент Словакии допустил возможность того, что "в случае сохранения ситуации Словакия может начать неуказанные ответные меры", пишет издание.

Он напомнил, что Словакия помогла Украине с реверсом газа и помогает ей с поставками электроэнергии.

"Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать", - сказал президент страны, добавив, что, по его мнению, Словакия не заслуживает такого подхода со стороны Украины. "Действия Украины были безответственными", - добавил Калиняк.

Ранее

Словакия и Венгрия заявили, что Украина прекратила транзит нефти российского "лукойла".

Словацкий премьер Фицо раскритиковал санкции Украины против "лукойла".