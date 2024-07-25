Страны – члены ЄС не поддержали призыв Венгрии и Словакии снять санкции с российского "лукойла", чтобы восстановить транзит российской нефти. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

FT напоминает, что Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения москвы в Украину. Но недавнее решение Киева прекратить транзит продукции "лукойла" из россии по трубопроводу "Дружба" может привести к сокращению поставок, считают представители двух стран.

Поэтому они обратились в Европейскую комиссию, которая занимается торговой политикой ЕС, с просьбой начать консультации в рамках торгового соглашения с Украиной.

Но Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил Financial Times, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки юридической ситуации.

Цены на нефть растут на фоне ожиданий снижения ставок в США

Как пишет FT со ссылкой на троих дипломатов, на вчерашней встрече торговых чиновников из стран-членов ЕС 11 стран выступили в поддержку его мнения, и ни одна не встала на сторону Будапешта и Братиславы. Один из них сказал, что торговое соглашение с Украиной включает пункт о безопасности, который может позволить прекратить поставки.

Если Словакия лишится возможности импортировать нефть из россии, "последствия будут огромными", сказал один из дипломатов ЕС.

Дополнение

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что будет "вынужден отреагировать", если Украина не изменит свою позицию в отношении "лукойла".

Поставки "лукойла", проходящие через Украину, составляют около 25-30 процентов импорта нефти в страну.