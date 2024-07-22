Цены на нефть выросли в начале торгов в понедельник, на фоне того, как инвесторы следят за признаками цикла снижения ставок в США, который, как ожидается, начнется уже в сентябре, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На 00:35 по Гринвичу цены на нефть марки Brent выросли на 48 центов, или 0,57%, до $83,10 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 42 цента, или 0,52%, до $80,55.

«После июньского заседания FOMC данные по инфляции и рынку труда сигнализируют о том, что дефляция и ребалансировка рынка труда уже начались, что, как мы ожидаем, позволит ФРС начать цикл снижения процентных ставок в сентябре», - говорится в сообщении ANZ Research.

Федеральная резервная система США проведет следующее заседание Федерального комитета открытого рынка (FOMC) по процентным ставкам 30-31 июля, на нем инвесторы ожидают, что ФРС сохранит ставки без изменений, одновременно ожидая каких-то сигналов о снижении, которое состоится позже в этом году.

На политическом фронте президент США Джо Байден отказался от своей заявки на переизбрание в воскресенье под давлением со стороны коллег-демократов и поддержал вице-президента Камалу Харрис как кандидата от партии, который столкнется с республиканцем Дональдом Трампом в ноябре.

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Более медленный, чем ожидалось, экономический рост Китая на 4,7% во втором квартале вызвал на прошлой неделе опасения по поводу спроса страны на нефть и продолжает оказывать давление на цены.

В воскресенье Китай опубликовал политический документ, в котором изложены известные амбиции, от развития передовых отраслей промышленности до улучшения деловой среды, при этом аналитики не заметили никаких признаков неизбежных структурных сдвигов во второй по величине экономике мира.

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