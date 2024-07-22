Китай удивил рынки, снизив ключевую учетную ставку для стимулирования экономического роста. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Китай снизил ключевую краткосрочную учетную ставку и базовые ставки по кредитам, стремясь ускорить рост своей экономики.

Это решение стало следствием объявления худших, чем ожидалось, экономических данных за второй квартал, а также пленарного заседания высших лидеров страны, которое проходит примерно раз в пять лет.

Экономическая ситуация в Китае остается сложной: страна находится на грани дефляции, борется с затянувшимся кризисом в секторе недвижимости, а также сталкивается с высоким уровнем долга и слабыми настроениями потребителей и бизнеса. Дополнительно, растущая торговая напряженность и опасения мировых лидеров относительно экспортного доминирования Китая лишь усугубляют ситуацию.

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