В Канаде, США, Италии, Германии и Великобритании Китай создал неофициальные "полицейские участки" с целью мониторинга и запугивания членов китайской диаспоры в этих странах. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Канада сделала подробную карту того, что, по ее словам, является тайными полицейскими операциями Китая в пределах канадских границ.

Вопрос о якобы создании Пекином неофициальных "полицейских участков" для мониторинга и запугивания членов китайской диаспоры - вызывает все большее беспокойство. Канада, США, Италия, Германия и Великобритания столкнулись с этой проблемой, - отмечает издание.

Отмечается, что Канада поделится своими выводами с G-7 в ближайшие недели и хочет изучить скоординированный ответ. В то же время представитель посольства Китая в Оттаве заявил, что "нет так называемых зарубежных полицейских отделений".

Великобритания стремится координировать свои действия вместе с Канадой и другими членами G-7, сказал один из чиновников. Но согласование ответа может быть сложным, поскольку многие страны столкнулись с этой проблемой на уровне правоохранительных органов, а страны блока имеют разные правовые системы, - сказал собеседник издания.

Китай также заявил, что центры, которыми руководят местные волонтеры, а не полицейские, помогают гражданам Китая восстанавливать документы и предлагают другие услуги.

Китай строго придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Китай строго придерживается международного права и уважает судебный суверенитет всех стран, - отметил представитель посольства Китая в Оттаве.

Напомним

Страны-члены НАТО призвали Китай как постоянного члена Совета Безопасности ООН к прекращению любой материальной и политической поддержки России.