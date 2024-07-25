"Серьезно, опять?" разработчики в очередной раз перенесли релиз S.T.A.L.K.E.R. 2

Релиз видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, от украинской компании GSC Game World, снова перенесли. На этот раз дату выпуска отложили на два месяца - игра должна выйти 20 ноября. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление разработчиков игры.

Детали

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля состоится 20 ноября 2024 года, сместившись с ранее запланированной даты 5 сентября 2024 года. Знаем, что вы могли утомиться от ожидания, поэтому искренне ценим ваше терпение. Эти два дополнительных месяца дадут нам возможность исправить больше "неожиданных аномалий" (или просто "багов", как их еще называют) - заявили в GSC Game World.

В компании извинились перед фанами за очередную отсрочку и анонсировали показ видео "S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive", которое выйдет на медиаплощадках Xbox 12 августа.

Ще більше мутантів та аномалій: вийшов новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Оно будет содержать эксклюзивные интервью, ряд новых видеоматериалов и полное прохождение одного из квестов игры.

С нетерпением ждем, чтобы вы присоединились к просмотру и получили исчерпывающее понимание как выглядит и ощущается игра - добавили разработчики.

Справочно

Сначала игру планировали выпустить 28 апреля 2022 года, но потом релиз переносили несколько раз.

Игра выйдет одновременно на PC и Xbox series X/S. Со дня релиза она будет доступна в Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox Store и Game Pass. Многопользовательский режим обещают добавить вскоре после выхода и обновления.

Игра будет доступна с английской и украинской озвучкой.

Напомним

В апреле студия GSC Game World впервые выпустила трейлер долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля с украинским дубляжом.