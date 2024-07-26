Всемирный день тофу, День эсперанто, Международный день сохранения мангровых экосистем. Что еще можно отметить 26 июля

Сегодня, 26 июля, любители здорового питания могут присоединиться к празднованию Всемирного дня тофу, пишет УНН.

Тофу - это сыроподобный пищевой продукт из соевых бобов, который называют заменителем молочных продуктов и мяса из-за значительного содержания белка и других питательных веществ.

Считается, что впервые изготавливать тофу начали в Китае во II веке до нашей эры. В ѴІ веке с тофу познакомились японцы, и постепенно этот продукт стал одним из основных в национальной японской кухне.

В Европе и США тофу начал приобретать популярность во второй половине ХХ века, когда люди заинтересовались здоровым питанием.

В зависимости от рецептуры приготовления есть несколько видов тофу, которые отличаются своими вкусовыми характеристиками.

Также 26 июля отмечается День эсперанто - созданного в конце XIX века искусственного языка, который с целью объединения человечества должен был стать универсальным языком общения для всех жителей нашей планеты, пишет УНН.

Именно 26 июля 1887 года автор эсперанто Людвиг Лазарь Заменгоф издал в Варшаве первый учебник по этому языку.

Для удобства Заменгоф решил не применять большое количество грамматических правил. За основу словарного запаса выбрал романские и германские языки.

В то время идеями популяризации эсперанто увлеклись многие ученые, представители творческой интеллигенции.

В 1905 году во Франции состоялся первый Всемирный конгресс эсперанто. Через три года была основана Всемирная ассоциация эсперанто.

После Первой мировой войны эсперанто официальным языком своей деятельности хотела сделать Лига наций. Но эту идею заблокировала французская делегация.

С годами популярность эсперанто уменьшалась. От идеи сделать его самым массовым языком общения на Земле отказались.

Сейчас языком эсперанто владеют около 2 миллионов человек. Он добавлен в Google Translate.

Еще сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня сохранения мангровых экосистем.

Мангровые заросли - это солеустойчивые растения тропических и субтропических приливно-отливных регионов мира. Они выдерживают высокую соленость воды, приливные затопления и низкий уровень кислорода.

К мангровым относятся 110 видов растений. Они держатся на чрезвычайно запутанных корнях, которые помогают выдерживать приливные волны и обеспечивают богатую среду обитания для многих организмов, таких как рыбы и ракообразные.

Мангровые растения поглощают в десять раз больше углерода чем обычные. Они защищают почвы от эрозии и предотвращают попадание в воду вредных веществ.

Из-за чрезмерных вырубок мангровые леса исчезают в три-четыре раза быстрее, чем обычные.

26 июля во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня осведомленности о болезни Гоше - редкое наследственное заболевание, которое вызвано генетическими мутациями и наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Болезнь названа в честь французского врача Филиппа Гоше, который в 1882 году первым описал ее симптомы.

Она, в частности проявляется через увеличение селезенки и печени, нарушение работы печени, скелетные расстройства и поражения костей, которые могут быть болезненными, неврологические осложнения, увеличение лимфатических узлов, анемию.

Также сегодня можно приобщиться ко Дню холистической терапии, который посвящен методике, которая не рассматривает болезнь как изолированную проблему, и пропагандирует комплексный подход к человеку при выборе лечения.

В последнюю пятницу июля свой неофициальный профессиональный праздник отмечают системные администраторы. Событие было основано в 1999 году системным администратором из Чикаго Тедом Кекатосом, и довольно быстро стало популярным не только в США, но и во многих других странах мира.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Ермолая.

Ермолай был священником в Никодимии. Несмотря на усиление гонений на христиан, он продолжил проповедовать и обращать людей в веру в Господа.

По приказу римского императора Максимиана Ермолая схватили, долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины 26 июля празднуют Николай, Сергей, Федор.