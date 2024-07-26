На видеозаписях, которые, вероятно, были сделаны под давлением, мужчина рассказал, что по заказу СБУ фотографировал военные объекты в Беларуси в октябре 2023 года; якобы от украинской спецслужбы получил задание оставить рюкзак со взрывчаткой на станции Озерище. Федеральное правительство Германии «очень обеспокоено» трансляцией. Пишет УНН со ссылкой ORF и DW.

Детали

Белорусские СМИ обнародовали видеокадры, на которых приговоренный в РБ к смертной казни немец признался, что планировал тераакт. за «терроризм» и «наемничество». Мужчина рассказал, что по заказу украинской спецслужбы фотографировал военные объекты в Беларуси в октябре прошлого года, а также установил взрывное устройство на железнодорожном полотне вблизи белорусской столицы Минска. В немецких СМИ считают, что признание было сделано под давлением. Также, согласно информации российского информационного агентства, в видеообращении осужденный немец попросил о помиловании.

Появилась реакция от Федерального правительства Германии.

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К сожалению, в Беларуси распространена практика показывать людей на видео или по телевидению. И мы, конечно, очень обеспокоены достоинством этих людей, которое массово нарушается такими показами, - заявила пресс-секретарь Федерального министерства иностранных дел в Берлине.

Она призвала руководство Беларуси «воздерживаться от такой практики

На прошлой неделе стало известно, что в Беларуси приговорили к смертной казни 30-летнего немца. Среди обвинений - «терроризм» и «наемничество». В МИД Германии заверили, что осужденный получает «интенсивную консульскую поддержку».

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