Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обсудила массовую эвакуацию населения в случае военного сценария с представителями министерств обороны и транспорта, Национального центра кризисного управления и других заинтересованных учреждений. Подготовка предусматривает согласование обязанностей и задач различных ведомств, а от местных самоуправлений пока ожидают конкретных данных о возможностях и потребностях. Об этом пишет издание LRT, передает УНН.

Детали

Министр внутренних дел Агне Билотайте обсудила массовую эвакуацию населения в случае военного сценария с представителями министерств обороны и транспорта, Национального центра кризисного управления и других заинтересованных учреждений. В рамках подготовки к эвакуации жителей согласованы обязанности и задачи различных ведомств, а от местных самоуправлений пока ожидают конкретных данных о возможностях и потребностях - пишет издание.

Отмечается, что в начале июля МВД направило самоуправлениям запрос об эвакуации в письменной форме и попросило их в течение полутора месяцев оценить возможности и необходимость ее реализации - подать количество жителей, которых планируют эвакуировать, по категориям, эвакуационные маршруты, транспорт и имеющиеся договоры на его использование, необходимое количество лиц для проведения эвакуации, недостающее финансирование.

Собранные сейчас данные должны быть включены в план эвакуации. В его разработке Литва опирается на пример стран Северной Европы, у которых есть планы эвакуации как для военного времени, так и для мирного. После завершения подготовки плана эвакуации новая редакция описания порядка организации эвакуации жителей будет утверждена постановлением Правительства. План также будет опробован во время учений по гражданской обороне на государственном уровне - добавляет издание.

Напомним

Парламент Литвы в четверг проголосовал за выход из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает производство, накопление, использование и передачу этого оружия.