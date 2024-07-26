На следующей неделе, 29 июля, Северный апелляционный хозяйственный суд планирует рассмотреть дело по спору между экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским и компанией Triantal Investments (дело № 910/1834/19), об этом говорится в сообщении банка, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что таким образом экс-владелец банка хочет вернуть себе права собственности на акции финучреждения.

Отмечается, что в мае текущего года хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу по иску бывших владельцев Приватбанка. Однако последние, пытаясь отменить национализацию и признать недействительными договор купли-продажи акций банка государством, подали апелляцию.

ПриватБанк надеется на объективное и беспристрастное рассмотрение дела и вынесение справедливого решения. Согласно нормам действующего законодательства, а именно в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и Закона 590-ІХ акции банка после продажи инвестору не могут быть возвращены бывшим владельцам - объясняет адвокат ПриватБанка.

Согласно материалам дела, до национализации банка Коломойскому принадлежало 41,7% акций банка, а компании Triantal - 16,6%. Компания Triantal Investments зарегистрирована на Кипре и определена как связанная с экс-владельцами.

Напомним

Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей Игоря Коломойского до 2 сентября 2024 года по делу ПриватБанка. Суд также определил залог в размере 650 тысяч прожиточных минимумов и наложил ряд обязательств.