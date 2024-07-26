29 июля суд рассмотрит апелляцию Коломойского на решение о закрытии дела о возвращении акций ПриватБанка. Банк надеется на справедливое решение, поскольку по закону акции не могут быть возвращены бывшим владельцам.
На следующей неделе, 29 июля, Северный апелляционный хозяйственный суд планирует рассмотреть дело по спору между экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским и компанией Triantal Investments (дело № 910/1834/19), об этом говорится в сообщении банка, передает УНН.
Детали
В ведомстве объясняют, что таким образом экс-владелец банка хочет вернуть себе права собственности на акции финучреждения.
Отмечается, что в мае текущего года хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу по иску бывших владельцев Приватбанка. Однако последние, пытаясь отменить национализацию и признать недействительными договор купли-продажи акций банка государством, подали апелляцию.
ПриватБанк надеется на объективное и беспристрастное рассмотрение дела и вынесение справедливого решения. Согласно нормам действующего законодательства, а именно в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и Закона 590-ІХ акции банка после продажи инвестору не могут быть возвращены бывшим владельцам
Согласно материалам дела, до национализации банка Коломойскому принадлежало 41,7% акций банка, а компании Triantal - 16,6%. Компания Triantal Investments зарегистрирована на Кипре и определена как связанная с экс-владельцами.
Напомним
Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей Игоря Коломойского до 2 сентября 2024 года по делу ПриватБанка. Суд также определил залог в размере 650 тысяч прожиточных минимумов и наложил ряд обязательств.