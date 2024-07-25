"Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым анимационным фильмом в новейшей истории

Собрав 1,468 миллиарда долларов с момента выхода в кинотеатрах, "Inside Out 2" ("Мыслями наизнанку 2") превысил общий сбор "Frozen 2" ("Холодного сердца 2") - 1454, полученный в 2019 году -, таким образом став самым успешным анимационным фильмом всех времен в мире.

Пишет УНН со ссылкой на Variety и RTL Television.

Детали

Мультфильм компании Pixar "Inside Out 2" ("Мыслями наизнанку 2" в украинском варианте), повествующий о жизни эмоций, персонифицированных в сознании девочки-подростка, стал самым прибыльным анимационным фильмом в истории

После шести недель релиза мультфильм заработал 601 миллион долларов внутри США и 861 миллион долларов на международном уровне. Глобальный доход составил ошеломляющие 1,46 миллиарда долларов. Был превзойден финансовый успех фильма "Холодное сердце 2", который собрал огромные 1,45 миллиарда долларов во время своего показа в 2019 году.

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Кроме того "Inside Out 2" также оттеснил "Дюну 2" Дени Вильнева, которая до сих пор доминировала в мировом прокате с 711 миллионами долларов (около 656 миллионов евро).

Дополнение

"Мыслями наизнанку 2" добился успеха в кинотеатрах благодаря нескольким факторам. Среди них: хорошая репутация оригинального фильма 2015 года, звездная молва и привлекательность четырех секторов, уточняет Variety.

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