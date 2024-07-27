Нидерландские таможенники изъяли партию метамфетамина весом более 3,2 тонны и стоимостью более 22 миллионов евро, которая считается крупнейшей в истории страны. Об этом сообщили в прокуратуре Нидерландов, передает УНН.

Детали

«В начале марта 2024 года во время проверки в порту Роттердама таможня обнаружила большое количество метамфетамина, также известного как Crystal Meth. Его спрятали в больших мешках, наполненных чем-то похожим на песок. Груз прибыл из Мексики и предназначался для компании в городке Ден-Хаут. Оказалось, что это была партия Crystal Meth весом более 3200 килограммов торговой стоимостью 22,4 миллиона евро. На сегодня это самое большое изъятие Crystal Meth в Нидерландах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования был задержан 55-летний мужчина из Ден-Хаута. Сейчас его отпустили, но он остается подозреваемым в следствии.

Партию наркотиков таможенники обнаружили еще в начале марта, но известно об этом стало только сейчас, потому что наркотики были спрятаны в песчаном грунте, который оказался сильно загрязненным медью и PFAS (перфторалкильные и полифторалкильные вещества). Поэтому таможенники долгое время искали способ уничтожения партии наркотиков. Это удалось сделать только на прошлой неделе. После этого информация стала доступна для общественности.

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