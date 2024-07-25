Киев • УНН
С начала года таможенники зафиксировали 501 случай незаконного перемещения наркотиков через границу Украины. Количество выявленных наркотических веществ в несколько раз превышает показатели прошлого года.
С начала года таможенники Гостаможслужбы обнаружили 501 факт незаконного перемещения через границу Украины наркотических веществ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Детали
Отмечается, что при ввозе в Украину было выявлено 374 случая, при вывозе - 127.
Наибольшее количество случаев задержаний приходится на перемещение товаров автомобильным транспортом - 273, почтовой связью - 212, остальные - другим способом. По данным фактам таможни составили 194 протокола о нарушении таможенных правил
Отмечается, что в целом количество выявленных наркотиков в несколько раз превышает прошлогодние показатели.
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Так, в этом году таможнями выявлено:
По сравнению с І полугодием прошлого года:
- наркотических средств было выявлено в 3,5 раза больше (за аналогичный период прошлого года - 8,26 кг);
- психотропных веществ - в 1,3 раза больше (в 2023 году - 18,28 кг);
- прекурсоров - в 61,5 раз больше (показатель прошлого года составил 20,45 кг), кроме того было выявлено 356 л смесей и жидкости с содержанием прекурсоров, в прошлом году таких фактов выявлено не было
Напомним
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