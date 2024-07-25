С начала года таможенники Гостаможслужбы обнаружили 501 факт незаконного перемещения через границу Украины наркотических веществ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Детали

Отмечается, что при ввозе в Украину было выявлено 374 случая, при вывозе - 127.

Наибольшее количество случаев задержаний приходится на перемещение товаров автомобильным транспортом - 273, почтовой связью - 212, остальные - другим способом. По данным фактам таможни составили 194 протокола о нарушении таможенных правил - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в целом количество выявленных наркотиков в несколько раз превышает прошлогодние показатели.

На Вінниччині викрито потужну нарколабораторію з мільйонними прибутками

Так, в этом году таможнями выявлено:

наркотических средств - 29,2 кг, из них каннабиса - 28,5 кг, других наркотических средств: 17 663 таблетки, 884 капсулы, 170 ампул, 1,3 л, 5 флаконов;

психотропных веществ - 24,77 кг, 8 500 таблеток, 1 260 капсул, 16 ампул,



4,1 л, 13 флаконов, 41 шт. электронных сигарет с содержанием психотропных веществ;



прекурсоров - 1 258 кг, 356 л, 12 470 таблеток, 199 капсул.



По сравнению с І полугодием прошлого года:

- наркотических средств было выявлено в 3,5 раза больше (за аналогичный период прошлого года - 8,26 кг);

- психотропных веществ - в 1,3 раза больше (в 2023 году - 18,28 кг);

- прекурсоров - в 61,5 раз больше (показатель прошлого года составил 20,45 кг), кроме того было выявлено 356 л смесей и жидкости с содержанием прекурсоров, в прошлом году таких фактов выявлено не было

- резюмировали в Гостаможслужбе.

Напомним

Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, которая наладила канал наркоторговли на территории Украины. Задержаны 14 участников и изъято "товара" на более 11,5 млн гривен

У столиці затримано наркоділків, які зберігали наркотичні речовини у особливо великих розмірах