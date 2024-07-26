В течение суток, 26 июля, российские войска почти 20 раз атаковали Никопольщину. В результате вражеских атак пострадал пожилой мужчина. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Почти два десятка атак на Никопольский район в течение дня. Населенные пункты страдали от ударов дронами-камикадзе и артиллерией - рассказал Лысак.

По его словам, в течение суток громко было в Никополе, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской громадах.

Пострадал 75-летний мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии. Изуродована инфраструктура. Повреждены 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, админздание, авто, газопроводы - рассказал руководитель ОВА.

Напомним

В ночь на 26 июля российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровщины, применили дроны-камикадзе. Повреждена инфраструктура, но погибших и раненых нет.