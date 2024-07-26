Киев • УНН
Министерство экономики Украины предупреждает о негативных последствиях повышения НДС для всех граждан. Вместо этого предлагается установление военного сбора на товары, которые не являются первой необходимостью.
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории. Об этом заявили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.
Детали
В Минфине настаивают, что повышение НДС автоматически приведет к росту цен на основные товары, в частности лекарства и базовые продукты питания: хлеб, молоко, масло и т.д.
С одной стороны, это легкий в администрировании инструмент, который позволяет получить дополнительные ресурсы
Підвищення податків може негативно вплинути на обороноздатність, адже бізнес щорічно донатить на армію близько 200 млрд грн - експерт26 июля 2024, 09:09 • 39785 просмотров
В то же время в Минфине отмечают, что вместо этого предлагается более социально справедливая модель, которая предусматривает установление военного сбора, в частности, на товары, которые не являются товарами первой необходимости. Такие как автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.
Стоит отметить, что автомобили, которые ввозятся благотворительными и общественными организациями и передаются в пользу Вооруженных Сил Украины, не будут облагаться военным сбором, поскольку они не регистрируются в Сервисных центрах МВД
Напомним
Кабинет министров утвердил законопроект об увеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн, преимущественно на оборону, а также изменения по повышению налогов, от чего ожидается 140 млрд грн, включая изменения в налогообложении почтовых посылок.