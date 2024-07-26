Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории. Об этом заявили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.

Детали

В Минфине настаивают, что повышение НДС автоматически приведет к росту цен на основные товары, в частности лекарства и базовые продукты питания: хлеб, молоко, масло и т.д.

С одной стороны, это легкий в администрировании инструмент, который позволяет получить дополнительные ресурсы - отмечают в министерстве.

Підвищення податків може негативно вплинути на обороноздатність, адже бізнес щорічно донатить на армію близько 200 млрд грн - експерт

В то же время в Минфине отмечают, что вместо этого предлагается более социально справедливая модель, которая предусматривает установление военного сбора, в частности, на товары, которые не являются товарами первой необходимости. Такие как автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.

Стоит отметить, что автомобили, которые ввозятся благотворительными и общественными организациями и передаются в пользу Вооруженных Сил Украины, не будут облагаться военным сбором, поскольку они не регистрируются в Сервисных центрах МВД - добавили в пресс-службе.

Напомним

Кабинет министров утвердил законопроект об увеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн, преимущественно на оборону, а также изменения по повышению налогов, от чего ожидается 140 млрд грн, включая изменения в налогообложении почтовых посылок.