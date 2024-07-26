Повышение налогов окажет негативное влияние на обороноспособность Украины, ведь украинский бизнес ежегодно донатит на нужды армии около 200 млрд грн, которые идут непосредственно армии. Об этом на пресс-конференции заявил доктор экономических наук, CEO группы компаний Advanter Group Андрей Длигач, пишет УНН.

Об этих цифрах официально не говорят, потому что эти цифры никто не считает, мы сделали только моделирование. Так вот бизнес и средний, и большой, и малый донатит около 200 млрд грн в год. Если забрать эти деньги у бизнеса через увеличение налогов, то эффективность использования этих денег существенно уменьшится, потому что сейчас 200 млрд грн доходят непосредственно в войска в виде закупленной амуниции или оружия. А как они дойдут через государственную бюрократическую машину, эффективность государственных закупок и коррупционные схемы? Какое количество этих денег дойдет в конце концов до армии? Поэтому стоит ли таким образом уничтожать бизнес, уничтожая нашу обороноспособность? - сказал Длигач.

Он отметил, что сейчас в Украине 35% зарплат находятся в тени, в том числе и из-за хаотичной мобилизации, которая заставляет мужчин работать неофициально. Поэтому, по мнению Длигача, проводить мобилизацию и переформатировать налоговую систему надо таким образом, чтобы способствовать детенизации.

По его словам, если и рассматривать повышение налогов для увеличения поступлений в бюджет, оно должно касаться повышения ставок акцизов, повышения налогов на недвижимость и землю при условии наведения порядка в этой сфере, и временного увеличения НДС.

Кроме того, Длигач считает, что для увеличения поступлений в бюджет должна состояться реформа Государственной налоговой службы, что позволит изменить администрирование налогов и уменьшить давление на бизнес.

Положительный эффект, по его мнению, будет иметь также радикальная реформа таможни, аудит использования государственных средств на содержание силовиков, а также введение экономического бронирования от мобилизации.

Эксперт отметил, что основная идея, к которой сейчас должно стремиться государство - это экономический рост, который позволит получить больше поступлений в бюджет, а не действий, которые сейчас "выжимают корову - бизнес" и не позволят предпринимателям на следующем этапе быть системным поставщиком финансовых ресурсов.

"Нельзя убивать бизнес, чтобы прямо сейчас получить те 500 млрд грн (которых не хватает бюджету - ред.)", - подчеркнул Длигач.

В целом этот законопроект (о повышении налогов - ред.) и вся эта идея требует детальной и профессиональной дискуссии. Мы не поддерживаем подавляющее большинство предложений, которые там были предложены. Зато есть альтернативные предложения - отметил Длигач.

Он отметил, что предложения аналитиков были переданы в Минфин и надеется, что дискуссия по ним состоится.

"На этот год предложенные изменения с учетом всех факторов, которые мы можем смоделировать, даст 137 миллиардов грн увеличения налоговых поступлений. На следующий год - около 320 миллиардов грн, вместо тех сотен, которые сейчас считает министерство финансов. Потому что нужно учитывать эффект (от повышения налогов - ред.) увеличение тенизации, уменьшение инвестиций, торможение бизнес-активности, усложнение ведения бизнес-деятельности и это в первую очередь касается такого налога, как налог с оборота, что противоречит всему, что мы можем говорить", - отметил Длигач.

Напомним

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменениях в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%. Председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддержал такую правительственную инициативу, отметив, что других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в частности, на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что также может предусматривать эмиссию НБУ, не видит.

"Да это плохое решение, которое будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макрофинансовой стабильности. Впрочем другого пути, чем закрыть разрыв у военных сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, что начнет резко углубляться к концу года", - написал Гетманцев.

Глава налогового комитета Рады неоднократно озвучивал идею повышения налогов в Украине. По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы может быть альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры

Добавим

Законопроект, который предусматривает повышение налогов раскритиковал ранее заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. По его словам, не понятно, почему предлагаются такие изменения налогообложения и на каких расчетах они основываются.