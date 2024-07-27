Военные аналитики обновили карту боевых действий. Согласно данным Deep State, враг захватил Волчье и продвинулся в Яснобродовке, Красногоровке, возле Дибровы и Желанного.
Военные аналитики обновили карту боевых действий. Об этом информирует аналитический Telegram-канал Deep State, передает УНН.
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«Карта обновлена», - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о том, что враг захватил Волчье.
Также он продвинулся в Яснобродовке, Красногоровке, возле Дибровы и Желанного.
DeepState: окупанти захопили Піщане та просунулися у Новоселівці Першій, біля Вовчого та Прогресу23 июля 2024, 21:37 • 36715 просмотров