Думы мои, думы, беда мне с вами... как руководитель АРМА пиарится на войне с рф

Вместо того, чтобы эффективно управлять арестованными активами, глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума похоже занимается популизмом и продолжает использовать чувствительные темы для собственного пиара. Ее последние заявления, в частности о якобы связи бизнесмена Виктора Полищука с кремлевской верхушкой, вызвали широкий резонанс и привели к тому, что против нее был подан иск в суд. Без всяких доказательств, эти заявления создают впечатление манипуляции общественным мнением в условиях войны с рф, пишет УНН.

Недавно состоялась пресс-конференция, на которой Дума публично заявила о том, что у украинского бизнесмена, владельца торгового и бизнес-центра "Гулливер" Виктора Полищука и его жены "тесные отношения с кремлевской верхушкой". При этом никаких доказательств или подтверждающих документов глава АРМА не предоставила. В ответ на такое заявление Полищук обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бизнесмен в комментарии УНН отметил, что информация, озвученная Думой, выдуманная и ложная.

"Информация о связях с кремлевской верхушкой не только выдумана, она еще и негативно влияет на мою деловую репутацию и деловую репутацию моей жены", - отметил Полищук.

Юристы бизнесмена в комментарии УНН добавили, что Елена Дума не просто сообщила ложную информацию о Викторе Полищуке и его жене Лилии Ризву, а во время своего выступления акцентировала на этой информации.

"Перед изложением указанной информации глава АРМА Елена Дума не просто осуществляет изложение фактических утверждений, а осуществляет на нем акцент "я должна, кстати, сказать о том, что...", таким образом сознательно направляя интерес слушателя на этой информации", - указал юрист.

В условиях полномасштабного вторжения тема российского влияния очень чувствительна для украинского общества, а потому любые упоминания украинских предпринимателей в контексте связей с врагом вызывают широкий резонанс. Юрист Сергей Лысенко не исключает, что Дума решила пропиариться на имени владельца "Гулливера".

"Учитывая публичное мероприятие, на котором состоялось собственно распространение Думой информации, вероятно целью этого было именно развитие общественной дискуссии на тему, которая обсуждалась", - отметил Лысенко в комментарии УНН.

Юрист отметил, что при рассмотрении дел этой категории суды определяют характер такой информации и выясняют, является ли она фактическим утверждением (понимается четко, однозначно и не требует дополнительных объяснений) или оценочным суждением (субъективное суждение, критика, высказывания, которые не содержат фактических данных). Во втором случае, отказывают в удовлетворении иска, поскольку оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. Фактические же утверждения следует разделять на правдивые, то есть те, которые соответствуют действительности, и недостоверные. И только недостоверные утверждения могут быть опровергнуты.

"В данном споре суд должен решить является ли информация негативной, и такой, что вредит, в частности, деловой репутации, создавая негативные впечатления об истце у неопределенного круга лиц", - пояснил Лысенко.

Стоит отметить, что Дума не впервые пытается использовать чувствительные темы для собственного пиара. Одним из ярких примеров является ситуация с яхтой обвиняемого в госизмене пророссийского экс-нардепа Виктора Медведчука.

Руководительница АРМА упоминала 92-метровую яхту Royal Romance, принадлежащую Медведчуку, чуть ли не в каждом своем публичном выступлении и отмечала, что сотрудники АРМА проводят "титаническую работу" для реализации этого актива.

Руководительница АРМА даже жаловалась на "сопротивление медведчука", которое мешает агентству реализовать его актив. Можно предположить, что юристы предателя действительно могли пытаться повлиять на ситуацию с арестом яхты в Хорватии, однако может ли это быть оправданием для АРМА за то, что Украина фактически в одном шаге к потере одного из самых дорогих арестованных активов подозреваемого в госизмене экс-нардепа. Ведь Окружной суд г. Сплит отменил арест яхты медведчука.

В Офисе генпрокурора Украины отметили, что в течение всего срока ареста прилагали усилия для разработки механизмов, которые бы позволили АРМА реализовать имущество, которое находится за рубежом.

"В частности Офис генпрокурора совместно с Кабинетом Министров Украины в мае 2023 года наработал проект изменений в соответствующие нормативно-правовые акты. Однако, новое руководство АРМА допустило промедление в этом процессе. АРМА не смогло достичь консолидированной позиции по этим изменениям до ноября 2023 года, а окончательное решение было принято только в феврале 2024 года. То есть за три месяца до завершения максимально возможного по хорватскому законодательству срока ареста яхты. Только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста, АРМА начала процедуру реализации яхты", - говорится в сообщении ОГП.

Royal Romance оценивают в 200 млн долларов или почти 8,5 миллиардов гривен по текущему курсу НБУ. Стоит ли напоминать, что Правительство сейчас планирует радикальное повышение налогов чтобы закрыть дыру в бюджете?

Поэтому возникает вопрос, готова ли Дума работать на благо государства и пополнять украинский бюджет, или в ее интересах только пиар и манипуляции?