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Убийство Фарион: МВД показало видео задержания подозреваемого
Убийство Фарион: подозреваемый проверяется на причастность к неонацистскому движению с центром в россии
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Государство должно обеспечить право военных на землю, а не продавать ее - адвокат
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Банки не нужно защищать перед клиентами: эксперт о запрете бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны
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Депутаты лишили украинцев социального топлива - эксперт о повышении ставок акцизов
В Фонде соцзащиты лиц с инвалидностью рассказали, как украинцы без конечностей могут получить протезы, и как работает государственная программа протезирования
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Дело "Гулливера" о якобы уклонении от уплаты налогов передали в суд - БЭБ
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