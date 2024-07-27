Украина и США продолжают диалог о стимулировании привлечения инвестиций, финансовой поддержке правительственных программ для граждан и бизнеса, льготного кредитования, а также о снятии антидемпинговых пошлин, примененных к импорту украинской металлопродукции. Об этом во время встречи говорили министр экономики Украины Юлия Свириденко и заместитель Министра торговли США по вопросам международной торговли Мариса Лаго, передает УНН.

Детали

На встрече присутствовали заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка и заместитель Министра экономики Украины Владимир Кузьо.

"С американской коллегой обсудили насущные проблемы, которые стоят как перед украинскими бизнесами, так и перед американскими предпринимателями, которые работают в Украине и пути их преодоления. В частности, для Украины очень важна поддержка в развитии рынка труда. Мы обсудили возможность привлечения американских партнеров к реализации программ обучения и переобучения, усиление женского лидерства на рынке труда, создание условий для трудоустройства ветеранов, или создание ими собственных бизнесов. Также проговорили потенциальное сотрудничество по развитию рынка доступного жилья и углубление партнерства Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) с "Украинской финансовой жилищной компанией" (Укрфинжитло) для расширения программы льготного ипотечного кредитования еОселя. Углубление экономического и торгового сотрудничества с США - важный вклад в нашу экономическую самодостаточность", - отметила Юлия Свириденко.

Также стороны обсудили возможности расширения доступных инструментов страхования от военных рисков для инвесторов и углубление сотрудничества с "Экспортно-кредитным агентством" Украины.

Во время встречи речь шла и о вопросах двусторонней торговли между Украиной и США. Юлия Свириденко поблагодарила за то, что партнеры еще на год приостановили действия тарифов на украинскую металлопродукцию и расширили право беспошлинного доступа на рынок США для стальной продукции, произведенной в Европейском Союзе с использованием украинских полуфабрикатов.

Кроме того, они оговорили возможности отмены в будущем семи антидемпинговых мер, которые сейчас действуют в отношении импорта украинской металлопродукции.

Еще одной темой для обсуждения стало Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве, которое должно способствовать привлечению американского бизнеса к проектам по восстановлению. Украина и США планируют начать разработку текста приложения к Протоколу по содействию торговле и таможенному администрированию. А уже этой осенью Украина и США могут обновить приложения к Протоколу о надлежащей регуляторной практике и о предотвращении коррупции.

"Мы убеждены, что развитие сотрудничества в таких сферах, как содействие торговле и таможенное администрирование, регуляторная практика, предотвращение коррупции, поддержка малого и среднего бизнеса создадут надлежащие предпосылки для улучшения бизнес-среды в Украине", - отметила Юлия Свириденко.

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