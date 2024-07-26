27 июля в Украине не будет плановых отключений света до вечера. С 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений в рамках стабилизационных графиков. Укрэнерго прогнозирует улучшение ситуации в энергосистеме.
Завтра, 27 июля, до вечера в Украине не будут действовать графики отключений света. К вечеру в рамках стабилизационных графиков будут выключать одну очередь пользователей. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
Завтра, 27 ИЮЛЯ, меры ограничения будут применяться только в часы вечернего пика потребления. С 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений
Напомним
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, если не будет новых, масштабных повреждений энергостанций, то ситуация в энергосистеме будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель.
Вересень та жовтень можуть пройти без відключень електроенергії – Кудрицький 26 июля 2024, 14:15 • 24049 просмотров