Завтра, 27 июля, до вечера в Украине не будут действовать графики отключений света. К вечеру в рамках стабилизационных графиков будут выключать одну очередь пользователей. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Завтра, 27 ИЮЛЯ, меры ограничения будут применяться только в часы вечернего пика потребления. С 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений - заявили в компании.

Напомним

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, если не будет новых, масштабных повреждений энергостанций, то ситуация в энергосистеме будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель.

Вересень та жовтень можуть пройти без відключень електроенергії – Кудрицький