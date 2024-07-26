В сентябре, в октябре у Украины есть достаточно хорошие шансы или пройти этот период с минимальными отключениями электроэнергии, или вовсе без отключений, ведь осенние месяцы ожидается, что будут гораздо легче, чем, например, июль. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга, передает УНН.

Детали

Если вынести за скобки именно обстрелы и какие-то климатические погодные аномалии, которые мы наблюдали буквально недавно, то действительно выглядит так, что ситуация будет постепенно улучшаться, потому что новые генерирующие мощности будут выходить из ремонта планово. Я уже говорил, что в сентябре, в октябре у нас есть достаточно хорошие шансы или пройти этот период с минимальными отключениями, или вовсе без отключений. Поэтому действительно, эти осенние месяцы ожидается, что будут гораздо легче, чем, например, июль, который уже заканчивается, и был пока самым тяжелым месяцем лета - сказал Кудрицкий.

Напомним

Если не будет новых, масштабных повреждений энергостанций, то ситуация в энергосистеме будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель.