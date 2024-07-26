8 млрд vs 920 тыс: АРМА пытается скрыть свое фиаско с яхтой медведчука продажей багги и квадроцикла

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) похвасталось успешной реализацией одного багги и одного квадроцикла, которые принадлежали подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Это заявление состоялось почти сразу после того, как стало известно, что из-за промедления нового руководства агентства Украина может потерять один из самых дорогих активов медведчука - яхту Royal Romance, пишет УНН.

Детали

Накануне стало известно, что АРМА продало на Prozorro. Продажи багги и квадроцикл, которые принадлежали Медведчуку, за 920 тысяч гривен. За эти средства, агентство планирует закупить военные облигации. Реализация любых активов предателей Украины - это конечно очень хорошо, особенно, если эти средства потом пойдут на поддержку украинских Сил обороны.

Однако, продажа менее ценного актива медведчука, не компенсирует потери, которые будут, если яхту Royal Romance все же не удастся продать. Ведь стоимость этого актива оценивают в почти 8,5 миллиардов гривен.

Не исключено, что заявлением об "успешной реализации" одного багги и одного квадроцикла медведчука АРМА пыталось отвлечь внимание общества от провала с продажей яхты и попыткой скрыть реальные проблемы в работе агентства.

Контекст

Во вторник, 23 июля, стало известно, что АРМА не может продать один из самых дорогих арестованных активов виктора медведчука - яхты Royal Romance - из-за того, что суд в Хорватии отменил арест указанного имущества.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что в течение всего срока ареста прилагали усилия для разработки механизмов, которые бы позволили АРМА реализовать имущество, которое находится за рубежом. Однако новое руководство АРМА допустило промедление в этом процессе и начало процедуру реализации яхты только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста.