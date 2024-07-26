Киев • УНН
Украинская олимпийская команда отправилась на лодке по Сене для участия в церемонии открытия Олимпиады-2024. Несмотря на дождь, спортсмены демонстрируют несокрушимость духа.
Олимпийская сборная Украины уже присоединилась к церемонии открытия Олимпиады. Команда уже собралась в лодке и отправилась по Сене. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.
Детали
В НОК обнародовали видео, которую сборная Украины плывет по Сене на лодке во время церемонии открытия олимпийских игр.
А мы отправляемся. И даже обильный дождь нам не помешает, ведь украинцы - несокрушимая нация
Напомним
В Париже стартовала церемония открытия нынешних летних Олимпийских игр, официально дав старт крупнейшему спортивному событию в мире. В этом году церемонию впервые проводят на воде, вместо привычного стадиона.