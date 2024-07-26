Олимпийская сборная Украины уже присоединилась к церемонии открытия Олимпиады. Команда уже собралась в лодке и отправилась по Сене. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

В НОК обнародовали видео, которую сборная Украины плывет по Сене на лодке во время церемонии открытия олимпийских игр.

А мы отправляемся. И даже обильный дождь нам не помешает, ведь украинцы - несокрушимая нация - подписали видео в НОК.

Напомним

В Париже стартовала церемония открытия нынешних летних Олимпийских игр, официально дав старт крупнейшему спортивному событию в мире. В этом году церемонию впервые проводят на воде, вместо привычного стадиона.