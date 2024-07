Пять невероятных исторических сериалов: что посмотреть в выходные

Погружение в прошлое, расследование преступлений, легендарные приключения, отважные бои, поиски выживания и взаимопонимания, все ждет ценителей исторических событий. УНН предлагает подборку сериалов, которые можно посмотреть в выходные.

Охота на убийцу (Manhunt) 2024 - события происходят вокруг расследования убийства шестнадцатого президента Соединенных Штатов Америки Авраама Линкольна. В центре сюжета оказывается военный министр Эдвин Стэнтон, который активно занимается поисками актера Джона Уилкса Бута, который стрелял в президента в театре. Стэнтон решительно настроен поймать убийцу и отплатить ему.

Жанр: Сериал Драма, Триллер, Исторический

Страна: США

Режиссер: Карл Франклин, Ян Оксенберг, Джулианна Мигер

Актеры: Тобиас Мензис, Энтони Бойл, Лови Симон, Лили Тейлор, Хэмиш Линклейтер, Энн Дудек.

Викинги: Вальгалла (Vikings: Valhalla) 2022-2024 - события в сериале разворачиваются в начале 11 века рассказывая о легендарных приключениях некоторых из самых известных викингов, которые когда-либо жили: Лейфа Эрикссона, Фрейдис Эриксдоттер, Харальда Гардрада и норманнского короля Вильгельма Завоевателя. Эти мужчины и женщины прокладывают путь, борясь за выживание в постоянно меняющемся и развивающемся мире.

Жанр: Сериал, Драма, Боевик, Мелодрама, Приключения, Исторический, Военный

Страна: США

Режиссер: Дэвид Фрейзи, Ханна Куинн, Стив Сейнт Леджер

Актеры: Тейлор Джеймс, Сэм Корлетт, Лео Сутер, Йоханнес Гаукур Йоханнессон, Фрида Густавссон, Луиза Рихтер, Кристофер Рай, Пяару Ойя, Лаура Берлин.

Татуировщик из Освенцима (The Tattooist of Auschwitz) 2024 - сериал основан на одноименном романе, это мощная история реальной жизни Лале Соколова, еврея-узника, которому поручили набивать идентификационные номера на руках узников в концлагере Аушвиц-Биркенау во время Второй мировой войны. Испытывая невыносимые муки совести, он вынужден был выживать любой ценой.

Жанр: драма, военный, история

Страна: Великобритания

Режиссер: Тали Шалом-Эзер

В ролях: Анна Прухняк, Мелани Лински, Харви Кейтель, Джона Хауэр-Кинг, Йонас Най, Мили Ешет, Авиталь Львова, Фредерик фон Люттишау.

Все тот незримый свет (All the Light We Cannot See) 2023 - Мари-Лор живет в Париже возле национального музея, где работает ее отец. Когда ей исполняется двенадцать, нацисты оккупируют Париж, и отец со слепой дочерью бегут в Сен-Мало, где живет их родственник. А в шахтерском городке в Германии живет сирота Вернер Пфенниг, очарованный знакомством с примитивным радио, которое он нашел и по которому он слушает новости и истории из мест, которых он никогда не видел и не представлял. Вернер постепенно становится экспертом в радиотехнике, а затем на его талант обращают внимание в Вермахте. В августе 1944 года в оккупированном Сен-Мало Мари-Лора записывает антинацистские радиопередачи, тогда как молодой немецкий солдат Вернер сосредоточенно слушает каждое ее слово. Их индивидуальные поиски выживания и взаимопонимания приводят к неожиданному сближению, которое глубоко меняет их жизни.

Жанр: Сериал, Драма, Исторический, Военный, Исторический, Сериал

Страна: США

Режиссер: Шон Леви

Актеры: Ария Мия Лоберти, Луис Хофманн, Ларс Айдингер, Хью Лори, Марк Руффало, Якоб Диль, Джеймс Драйден, Корин Сильва, Мэрион Бейли, Луна Ведлер.

Ловкий мошенник (The Artful Dodger) 2023 - продолжение романа Диккенса "Оливер Твист", которое исследует взрослую двойную жизнь знаменитого принца воров. События происходят в Австралии 1850-х годов, в оживленном городке. Бывший лондонский карманник Джек Докинз зарекомендовал себя как талантливый хирург. Законопослушная жизнь Джека начинает меняться, когда появляется его давний знакомый Норберт Фэджин, заманивая его обратно в мир криминала.

Жанр: Сериал, Драма, Криминал, Исторический, Исторический

Страна: Австралия

Режиссер: Джеффри Уокер, Корри Чен, Грейси Отто