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Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci

Киев • УНН

 • 5358 просмотра

Ри Соль Чжу, жена Ким Чен Ына, впервые за 18 месяцев появилась на публике на открытии курорта Кальма, держа в руках сумку, похожую на Gucci GG Marmont. Средняя месячная зарплата в КНДР составляет менее 4 долларов, тогда как аксессуар стоит более 2000 долларов.

Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci

После полуторагодичного перерыва первая леди Северной Кореи Ли Соль Джу снова появилась на публике. Она и ее муж, лидер Ким Чен Ын, посетили церемонию открытия курорта Вонсан Кальма.

Передает УНН со ссылкой на Newsweek, Euronews, CNN и Yonhap.

Детали

Жена северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ли Соль Джу, снова появилась на публике во вторник после приблизительно 18 месяцев отсутствия.

Ли Соль Джу была сфотографирована с тем, что, похоже, является сумкой итальянского люксового бренда Gucci.

Что говорят бренд-аналитики и исследователи власти КНДР

Сумка через плечо похожа на Gucci GG Marmont, которая продается по цене более 2000 долларов.

После того, как режим в конце 2023 года предпринял меры по десятикратному повышению официальной заработной платы, средний работник сейчас зарабатывает около 30 000 северокорейских вон — менее 4 долларов — в месяц.

А почему первая леди КНДР в тени?

Ян Му Джин, президент Университета северокорейских исследований в Сеуле, Южная Корея, сказал, что Ли, возможно, ограничила свои публичные выступления, чтобы привлечь внимание к Чжу Э, вероятному преемнику Ким Чен Ына.

"Туризм" с участием Ким Чен Ына и его жены

Северная Корея открывает курорт на своем восточном побережье, и Ким Чен Ын нацелен на туризм

Как объясняет Euronews, речь идет о прибрежной зоне Вонсан Кальма, которая имеет четырехкилометровый пляж и объекты, "полностью оборудованные всеми условиями для культурной жизни".

Итак, по данным новостей, северокорейский диктатор Ким Чен Ын на этой неделе открыл аквапарк.

На церемонии открытия присутствовали его жена Ли Соль Джу и дочь Ким Чжу Э, которую аналитики называют вероятной преемницей.

- пишут СМИ.

Туристический комплекс откроется для публики 1 июля и сможет принять до 20 000 посетителей, все из которых являются северокорейцами. Но въезд для иностранцев остается ограниченным.

Комментарий

Вонсан-Кальма сейчас открыт только для северокорейцев, но мы не должны удивляться, если увидим россиян на курорте в недалеком будущем

- Рэйчел Миньён Ли, внештатный научный сотрудник программы «38 North» в Центре Стимсона, рассказала CNN.

Напомним

Северная Корея поставляет России оружие и солдат, получая взамен современные технологии и ресурсы. Иран, предоставляющий дроны, не видит взаимной выгоды, оставаясь уязвимым к атакам.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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