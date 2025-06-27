Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci

Після півторарічної перерви першу леді Північної Кореї Рі Соль Чжу знову побачили публічно. Вона та її чоловік, лідер Кім Чен Ин, відвідали церемонію відкриття курорту Wonsan Kalma.

Передає УНН із посиланням на Newsweek, Еuronews, CNN та Yonhap.

Деталі

Дружина північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Рі Соль Чжу, знову з'явилася на публіці у вівторок після приблизно 18 місяців відсутності.

Рі Соль Чжу була сфотографована з тим, що, схоже, є сумкою італійського бренду класу люкс Gucci.

Що кажуть бренд-аналітики та дослідники влади КНДР

Сумка через плече схожа на Gucci GG Marmont, яка продається за ціною понад 2000 доларів.

Після того, як режим наприкінці 2023 року вжив заходів щодо десятикратного підвищення офіційної заробітної плати, середній працівник зараз заробляє близько 30 000 північнокорейських вон — менше 4 доларів — на місяць.

А чому перша леді КНДР у тіні?

Ян Му Джин, президент Університету північнокорейських досліджень в Сеулі, Південна Корея, сказав, що Рі, можливо, обмежила свої публічні виступи, щоб привернути увагу до Чжу Е, ймовірного наступника Кім Чен Ина.

"Туризм" за участю Кім Чен Ина та його дружини

Північна Корея відкриває курорт на своєму східному узбережжі, і Кім Чен Ин націлений на туризм

Як пояснює Еuronews ідеться прибережну зона Wonsan Kalma, яка має чотирикілометровий пляж та об'єкти, "повністю обладнані всіма умовами для культурного життя".

Тож, за даними новин, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин цього тижня відкрив аквапарк.

На церемонії відкриття були присутні його дружина Лі Соль Чжу та дочка Кім Чжу Е, яку аналітики вказують як ймовірну наступницю. - пишуть ЗМІ.

Туристичний комплекс відкриється для публіки 1 липня і зможе прийняти до 20 000 відвідувачів, усі з яких є північнокорейцями. Але ж, в'їзд для іноземців залишається обмеженим.

Коментар

Вонсан-Калма зараз відкритий лише для північнокорейців, але ми не повинні дивуватися, якщо побачимо росіян на курорті в недалекому майбутньому - Рейчел Міньйон Лі, позаштатна наукова співробітниця програми «38 North» у Центрі Стімсона, розповіла CNN.

Нагадаємо

Північна Корея постачає росії зброю та солдатів, отримуючи взамін сучасні технології та ресурси. Іран, що надає дрони, не бачить взаємної вигоди, залишаючись вразливим до атак.