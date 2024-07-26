В России на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как сообщили российские чрезвычайники - из-за осадков «снесло часть плотины» длиной в 100 метров. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что в оперативном штабе Карабахского городского округа призвали жителей поселков, которые находятся в зоне подтопления - Киолима, Мухаметова, Карасаева, Байдашева, Сактаева - быть готовыми к эвакуации.

В округе объявлен режим ЧС.

Также в МЧС области подтвердили, что в результате обильных осадков и увеличения притока воды в Киалимское водохранилище произошел смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины около 500 метров).

Местные уже публикуют видео из затопленного региона. По словам россиян, кое-где вода уже затопила дома - людям приходится вылезать на крыши зданий.

Осторожно в видео присутствует нецензурная лексика!

Справочно

Киалимское водохранилище - водохранилище на границе Карабахского и Миасского городских округов, созданное в 1979 году. Является гидрологическим памятником природы областного значения. Официально площадь водохранилища 441 км², а объём - 14,56 км³.