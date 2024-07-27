В ночь на 27 июля Брянская область России подверглась масштабной атаке беспилотников, которая продолжалась в течение часа. По сообщению губернатора области Александра Богомаза, российские силы ПВО якобы сбили все 12 дронов, которые атаковали разные районы области, передает УНН.

Детали

Министерство обороны России позже подтвердило факт атаки, но заявило о сбитии уже 21 беспилотника.

По словам Богомаза, в течение часа было сбито 12 беспилотников в разных районах области: шесть в Выгоницком районе, три в Трубчевском, и по одному в Карачевском, Брасовском и Брянском районах. Он заверил, что пострадавших и разрушений нет, а экстренные службы работают на местах.

Уночі 36 безпілотників збили над Брянською, Курською та Білгородською областями РФ