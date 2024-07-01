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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 04:35  •  21816 просмотра

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Российские системы противовоздушной обороны сбили 36 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями России в течение ночи.

Российская ПВО за ночь уничтожила якобы 36 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, передает УНН.

Детали

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, 9 БПЛА уничтожено над территорией Курской области, 9 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского Минобороны.

Дополнение

Прошлой ночью над российскими регионами сбили также 36 беспилотников: 15 над Курской областью, 9 - над Липецкой, по 4 - над Воронежской и Брянской, по 2 - над Орловской и Белгородской.

Бойцы "Азова" выбили российских оккупантов с позиций в Серебрянском лесу на Луганщине15 июня 2024, 15:30 • 33459 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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