Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

Российская ПВО за ночь уничтожила якобы 36 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, передает УНН.

Детали

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, 9 БПЛА уничтожено над территорией Курской области, 9 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского Минобороны.

Дополнение

Прошлой ночью над российскими регионами сбили также 36 беспилотников: 15 над Курской областью, 9 - над Липецкой, по 4 - над Воронежской и Брянской, по 2 - над Орловской и Белгородской.

Бойцы "Азова" выбили российских оккупантов с позиций в Серебрянском лесу на Луганщине