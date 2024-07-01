Уночі 36 безпілотників збили над Брянською, Курською та Білгородською областями РФ
Київ • УНН
Російські системи протиповітряної оборони збили 36 безпілотників над Брянською, Курською та Бєлгородською областями Росії протягом ночі.
Російська ППО за ніч знищила нібито 36 безпілотників над Брянською, Курською та Білгородською областями. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, передає УНН.
Деталі
"Черговими засобами ППО знищено та придушено 18 БПЛА над територією Брянської області, 9 БПЛА знищено над територією Курської області, 9 БПЛА знищено над територією Білгородської області", - йдеться у повідомленні російського Міноборони.
Доповнення
Минулої ночі над російськими регіонами збили також 36 безпілотників: 15 над Курською областю, 9 — над Липецькою, по 4 — над Воронезькою та Брянською, по 2 — над Орловською та Білгородською.
Бійці "Азову" вибили російських окупантів з позицій в Серебрянському лісі на Луганщині15.06.24, 18:30 • 33662 перегляди