Подозреваемый в убийстве языковеда и профессора Львовской политехники Ирины Фарион Вячеслав Зинченко, который сегодня был взят под стражу, не признает своей вины. Об этом Зинченко заявил в разговоре с журналистами после заседания, передает УНН.

Детали

На вопрос, соглашается ли он со следствием и признает ли свою вину, Зинченко ответил: "Нет".

Парень, когда его спросили о том, что он делал во Львове, когда была убита Ирина Фарион, попросил журналистов задавать более интересные вопросы, назвав их "нудятиной какой-то".

На вопрос журналистов, как он относится к Ирине Фарион, ответил, что "не знает". Также он утверждает, что "ничего не делал" возле дома Фарион и снова призвал журналистов ставить "более интересные вопросы".

Я же прошу более интересные немного вопросы. Что я там делал? Ничего я с ней не делал. Это не я. Все. Вроде таких вопросов я же говорю: ничего я не делал. Задавайте вопросы поинтереснее - ответил раздраженно парень.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержи в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в России.