Защитник Вячеслава Зинченко обжалует решение суда о мере пресечения. Адвокат просил о домашнем аресте, аргументируя отсутствием экспертиз, идентифицирующих подозреваемого.
Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко будет подавать апелляцию на решение суда относительно меры пресечения. Об этом адвокат Игорь Сулима заявил после судебного заседания, сообщает "Мы-Украина", передает УНН.
Детали
Да, конечно, будем подавать (апелляцию -ред.)
Впрочем, адвокат не стал говорить, когда будут подавать апелляцию. Так, на уточняющий вопрос "Когда?", Сулима отмахнулся и пообещал сообщить об этом отдельно.
Дополнение
Во время заседания адвокат попросил суд о более мягкой мере пресечения, а именно - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства защиты.
Аргументировал это тем, что "еще не проведена ни одна экспертиза, которая бы идентифицировала моего подзащитного с тем лицом, которое видела вся страна на фотоснимках".
Напомним
19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.
Впоследствии, 25 июля, в Днепре задержали 18-летнего мужчину, который вероятно причастен к убийству языковеда. На следующий день, правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему Вячеславу Зинченко в убийстве Ирины Фарион.
Также суд отправил парня под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.