Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко будет подавать апелляцию на решение суда относительно меры пресечения. Об этом адвокат Игорь Сулима заявил после судебного заседания, сообщает "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Да, конечно, будем подавать (апелляцию -ред.) - заявил Сулима.

Впрочем, адвокат не стал говорить, когда будут подавать апелляцию. Так, на уточняющий вопрос "Когда?", Сулима отмахнулся и пообещал сообщить об этом отдельно.

Дополнение

Во время заседания адвокат попросил суд о более мягкой мере пресечения, а именно - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства защиты.

Аргументировал это тем, что "еще не проведена ни одна экспертиза, которая бы идентифицировала моего подзащитного с тем лицом, которое видела вся страна на фотоснимках".

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Впоследствии, 25 июля, в Днепре задержали 18-летнего мужчину, который вероятно причастен к убийству языковеда. На следующий день, правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему Вячеславу Зинченко в убийстве Ирины Фарион.

Также суд отправил парня под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.