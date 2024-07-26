Президент Центрального научно-исследовательского института «Волна», 74-летний Владимир Арсеньев, попытался сжечь себя на Красной площади в Москве. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщают Telegram-каналы Mash и Baza, а также российская газета «Московский комсомолец» (МК), передает УНН.

Детали

По данным журналистов, Арсеньев таким образом хотел выразить несогласие с обвинениями в срыве военных поставок по гособоронзаказу. Как пишет МК, в «Ростех» ранее поступила жалоба, в которой говорилось, что руководство ЦНИИ «Волна» «сознательно задержало поставки необходимой продукции

По данным Mash, институт Арсеньева «попал под проверку», но нарушений в нем не нашли. Журналисты утверждают, что Владимир Арсеньев в ответ подал иск о защите чести и достоинства, однако он был отклонен.

Кроме того, по данным Baza, Арсеньев «не так давно» написал заявление в Следственный комитет, «где сообщил, что предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ». Аналогичные письма, утверждает Telegram-канал, мужчина отправил в Минобороны, ФСБ «и другие ведомства».

На официальном сайте ЦНИИ «Волна» говорится, что институт специализируется на производстве и разработке «систем и средств связи, перспективных инерционно-навигационных систем и метрологического оборудования, предназначенных для Минобороны России, МЧС и коммерческого использования».

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