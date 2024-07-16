Во Львове мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь
Киев • УНН
Мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением возле Львовского городского совета, протестуя против правоохранительной системы и судебных приговоров против него.
В центре Львова возле Ратуши мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на galinfo.
Информация об этом была опубликована в местных пабликах в Telegram. Очевидцы сняли происходящее на видео.
На место происшествия прибыли пожарные машины, а также скорая помощь и полиция. Участок улицы, где происходили события, был оцеплен.
Отмечается, что к мужчине вышли два заместителя мэра.
"У мужчины есть претензии к правоохранительной системе и приговорам судов, которые к нему принимались. Мужчина пришел просить помощи у городского головы. Сейчас мужчину переодели, угрозы его жизни нет", - об этом сказал директор департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Евгений Бойко.
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