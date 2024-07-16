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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь

Во Львове мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 14:52  •  5491 просмотра

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Мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением возле Львовского городского совета, протестуя против правоохранительной системы и судебных приговоров против него.

В центре Львова возле Ратуши мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на galinfo.

Информация об этом была опубликована в местных пабликах в Telegram. Очевидцы сняли происходящее на видео.

На место происшествия прибыли пожарные машины, а также скорая помощь и полиция. Участок улицы, где происходили события, был оцеплен.

Отмечается, что к мужчине вышли два заместителя мэра.

"У мужчины есть претензии к правоохранительной системе и приговорам судов, которые к нему принимались. Мужчина пришел просить помощи у городского головы. Сейчас мужчину переодели, угрозы его жизни нет", - об этом сказал директор департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Евгений Бойко.

В Киеве будут судить мужчину, который угрожал взорвать себя гранатой14 марта 2024, 13:18 • 30370 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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