Во Львове мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь

В центре Львова возле Ратуши мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на galinfo.

Информация об этом была опубликована в местных пабликах в Telegram. Очевидцы сняли происходящее на видео.

На место происшествия прибыли пожарные машины, а также скорая помощь и полиция. Участок улицы, где происходили события, был оцеплен.

Отмечается, что к мужчине вышли два заместителя мэра.

"У мужчины есть претензии к правоохранительной системе и приговорам судов, которые к нему принимались. Мужчина пришел просить помощи у городского головы. Сейчас мужчину переодели, угрозы его жизни нет", - об этом сказал директор департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Евгений Бойко.

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