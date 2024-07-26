Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, в ходе которого обсудили новые оборонные пакеты для Украины, чтобы украинские воины получали именно то, что необходимо в этих условиях очень жестких боев и давления российской армии. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Совещание с министром обороны. О новых оборонных пакетах для Украины - то, что мы готовим с партнерами. Важно, чтобы наши воины получали именно то, что необходимо в этих условиях очень жестких боев и давления российской армии. В частности, и с министром, и с военным командованием мы детально разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего это Покровское направление в Донецкой области. Именно это направление было и остается основным направлением российских атак. Дважды сегодня были доклады Главкома Сырского. Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери - сказал Зеленский.

Напомним

С начала суток враг активен почти по всей линии боевого соприкосновения. Концентрирует усилия наступательных действий на Кураховском и Покровском направлениях. В общем, в настоящее время произошло 78 боевых столкновений. Украинские защитники сдерживают натиск и наносят врагу значительные потери.