В Минобороны Румынии опровергали, что их ПВО сбивала российские дроны. Об этом Чолаку сказал во время визита в уезд Бузеу, пишет Digi24, передает УНН.

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«Для того чтобы сбить их [российские дроны], мы должны открыть огонь по украинской территории, а я думаю, что этого еще не позволили, я не слышал ни об одном решении по этому вопросу», - заявил Чолаку, отвечая на вопрос журналистов.

По словам румынского премьера, российские дроны у границы с Румынией в районе Дуная обычно сбивает украинская ПВО - для румын «нет никакой опасности». После прошлых инцидентов, когда обломки российских дронов оказывались на территории Румынии, в стране приняли меры безопасности.

В Минобороны Румынии ранее опровергли информацию о том, что румынская ПВО якобы сбивала российские дроны Shahed. В ведомстве подчеркнули, что румынские силы и средства, размещенные вблизи границы с Украиной, «ни в одной подобной ситуации не открывали огонь по российским дронам».

Напомним,

Утром 24 июля румынские медиа писали о падении дрона в районе села Плауру. В Румынии сообщили о взрывах во время атаки россиян дронами по Одесской области.

У Бухаресті спростовували фейк, про збиття російських шахедів силами ППО Румунії