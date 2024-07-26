Несмотря на информацию в распространенную в соцсети, румынские ПВО не сбивали российские «шахеды» во время одной из последних атак рф по Украине. Об этом заявили в Минобороны Румынии, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в соцсети X и на других платформах распространили информацию, что якобы средства противовоздушной обороны румынской армии, развернутые на границе с Украиной, открыли огонь по российским беспилотникам. В сети заявили, что якобы «Шахеды» уничтожали с помощью зениток Gepard.

В свою очередь, Министерство обороны Румынии опровергло эту информацию.

Эта так называемая «информация» не имеет реальной основы. Атаки, осуществленные Российской Федерацией, были нацелены на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае, а не на территорию Румынии, а силы и средства Минобороны, дислоцированные в районе границы с Украиной, не вели огонь по средствам нападения РФ - говорится в заявлении румынского министерства.

Напомним,

Румыния заявила, что обнаружила на своей территории фрагменты российских беспилотников в четверг. В свою очередь, в НАТО ответили, что не видят признаков преднамеренного нападения на территорию альянса.

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