Киев • УНН
Румыния сообщила об обнаружении обломков российского дрона на своей территории после ночной атаки на Украину. Министр иностранных дел Румынии осудила эти действия и заявила о координации с союзниками.
Румыния, после обнаружения обломков на своей территории на фоне ночной атаки рф дронами на Украину, сообщила и координирует этот вопрос с союзниками. Об этом сообщила в четверг глава МИД Румынии Луминица Одобеску, пишет УНН.
Больше ужасных атак было осуществлено россией против украинской гражданской инфраструктуры. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы сообщили и координируем с нашими союзниками этот вопрос. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия
У Румунії підтвердили виявлення уламків російського дрона, уночі знову піднімали винищувачі на тлі атаки рф на Україну25 июля 2024, 10:18 • 14312 просмотров