Министерство национальной обороны Румынии подтвердило в четверг, что идентифицировало обломки БПЛА российского происхождения в окрестностях Плауру в уезде Тульча, в районе, где объявляли оповещение из-за атак рф на Украину, а в ночь на четверг, как и предыдущей ночью, поднимали в воздух истребители, на этот раз F-18 ВВС Финляндии, для мониторинга воздушного пространства на фоне атаки рф дронами на Украину вблизи румынской границы, пишет УНН.

Детали

"В ночь с 24 на 25 июля российские войска возобновили серию атак беспилотников на гражданские объекты и портовую инфраструктуру в Украине вблизи границы с Румынией. В связи с этой ситуацией Минобороны (Румынии) усилило меры мониторинга и наблюдения за национальным воздушным пространством силами и средствами боевой службы воздушной полиции. Начиная с 1:32, два самолета F-18 ВВС Финляндии вылетели с 57-й авиабазы Михаила Когелничану для мониторинга воздушной обстановки. Самолет вернулся на базу около 3:25 ночи", - говорится в сообщении.

Также Национальный военный командный центр страны, как отмечается, сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям страны о введении мер оповещения населения уезда Тульча. "В результате около 01:20 поступило сообщение RO-Alert, а в 02:13 было объявлено о прекращении мероприятий оповещения на всех пострадавших территориях", - сказано в сообщении.

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"Сейчас группы Минобороны (Румынии) проводят расследование на месте с целью поиска возможных предметов, которые упали на территорию страны в результате атак на украинскую портовую инфраструктуру за последние две ночи", - отметили в Минобороны Румынии.

"Отмечаем, что вчера, 24 июля, начались исследования специалистами МО (Румынии), служб SRI и MAI на первом из трех мест, определенных как возможные зоны падения, в окрестностях Плауру, уезд Тульча, идентифицированы обломки БПЛА типа "Geran1/2" российского происхождения. Исследования будут продолжаться сегодня, чтобы охватить всю территорию. Уточняем, что все места, определенные как возможные зоны поражения, находятся за пределами населенных пунктов, элементы инфраструктуры не затронуты", - сообщили в Минобороны Румынии.

МО Румынии, как указано, "информировала и информирует союзные структуры в режиме реального времени о ситуациях, вызванных атаками, оставаясь с ними на постоянной связи".

"Министерство национальной обороны (Румынии) решительно осуждает эти атаки, совершенные российской федерацией против отдельных объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и такими, которые серьезно противоречат нормам международного права", - отмечается в сообщении.

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