В небе над Украиной ночью уничтожили 25 ударных дронов типа Shahed из 38 запущенных российскими войсками, три "шахеда" были локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией, сообщил в четверг командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

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По его словам, в ночь на 25 июля оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска в рф.

Этой ночью враг применил 38 ударных БпЛА "Shahed-131/136", атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности - юг Одесской области и центральные регионы Украины. В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА. Еще три "шахеда" локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией - написал Олещук в Telegram.

По его словам, отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

"Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях", - сообщил командующий ВС ВСУ.

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