Российские войска беспилотниками ночью снова атаковали Измаильский район Одесской области. Повреждено административное здание, двое пострадавших, один госпитализирован, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Враг вторую ночь подряд прибегнул к обстрелам юга Одесской области. Под ударом снова Измаильский район. россияне атаковали пограничье ударными беспилотниками. В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием - написал Кипер в Telegram.

По его словам, сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

"Также в результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - отметил глава ОВА.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

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