Киев • УНН
Ночью российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области. Повреждена припортовая инфраструктура и жилой дом, три человека ранены, двое госпитализированы.
Российские войска беспилотниками ночью атаковали Измаильский район Одесской области. Повреждена припортовая инфраструктура, под удар попал жилой дом, три человека ранены, двое госпитализированы, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Ночью враг атаковал ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом. Три человека получили ранения
По его словам, двух из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.
В результате обстрела произошли разрушения нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС
Правоохранители, по его данным, фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
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