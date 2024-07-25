Северный район уезда Тулча в Румынии в четверг, вторую ночь подряд, был объектом оповещений, связанных с возможностью падения объектов из воздушного пространства вблизи границы с Украиной, на фоне того, как в последние месяцы на территорию Румынии прилетали фрагменты дронов, сообщает Digi24, пишет УНН.

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"Прошлой ночью, около 01:20, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям опубликовала оповещение RO-Alert для северного района уезда Тулча, информируя население о возможности падения некоторых объектов из воздушного пространства, на территории вблизи границы с Украиной. Мы еще раз отмечаем, что роль оповещения заключается в информировании и предотвращении населения в районе, где оно передается, и к нему нужно относиться соответственно!", - объявили в Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ISU) в Тульче в четверг утром, о чем сообщает News.ro.

Представители ISU призвали граждан не паниковать, следовать указаниям и советам в оповещении RO-Alert, а если они не чувствуют себя в безопасности или нуждаются в помощи и поддержке, обращаться за помощью на номер 112.

"Мы ясно даем понять, что территория нашей страны не является объектом атак российской федерации, и эти оповещения направлены для информирования населения о том, что существует возможность падения объектов от поражения беспилотных летательных аппаратов, на территории Румынии", - заявляет ISU в Тульче.

Это уже второе информационное оповещение, направленное населению северного района уезда Тулча за 24 часа. Никаких звонков на номер 112 зарегистрировано не было.

Власти также выпустили оповещение RO-Alert на севере уезда Тулча в ночь со вторника на среду после того, как было замечено несколько дронов, приближающихся к границе. Зарегистрировано 10 звонков на номер 112 из-за звуков взрывов. В МО Румынии уточнили, что два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы Борча для наблюдения за воздушной обстановкой и приказали принять меры по проведению расследований на местах, в окрестностях города Плауру, с целью поиска возможных предметов, упавших на территорию страны. Сообщается, что такого объекта не было обнаружено.

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