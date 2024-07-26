Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет в Киев в августе. Это будет его первый визит в Украину с начала российско-украинской войны в 2022 году. Несколько источников в дипломатических кругах Дели подтвердили, что состоятся на третьей неделе августа, скорее всего, 23 августа. Об этом пишет индийское издание WION, передает УНН.

Детали

В начале этого года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Моди и пригласил лидера Индии посетить его страну.

В этом месяце состоялись обмены на высоком уровне между двумя сторонами. Джайшанкар и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Аджит Довал и его украинский коллега Андрей Ермак провели телефонные переговоры.

После переговоров Джайшанкар написал в социальных сетях, что переговоры касаются «дальнейшего развития наших двусторонних отношений».

Дополнение

Премьер-министр Моди встретился с Зеленским в июне в Италии на полях саммита G7. Во время этой встречи обе стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, причем премьер-министр Индии отметил «диалог и дипломатию». Согласно раздаточному материалу встречи, премьер-министр «вновь заявил, что Индия будет продолжать делать все возможное для поддержки мирного решения проблемы».

Это была вторая подобная личная встреча между двумя лидерами после войны - первая состоялась в прошлом году на полях встречи G7 в Японии.

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