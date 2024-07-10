Премьер-министр Индии Моди обсудил с канцлером Австрии Нехаммером пути прекращения войны России против Украины во время своего визита в Вену.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Вену обсудил с канцлером Карлом Нехаммером пути к прекращению войны рф против Украины. Пишет УНН со ссылкой на агентство ORF и Der Standard.
Детали
Премьер-министр Нарендра Моди прибыл в Вену из москвы, с двухдневным визитом в Австрию, присоединившись к ужину, организованному канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
Исходя из совместных заявлений для прессы, можно сделать вывод, что агрессия рф против Украины была большой темой встречи. Глава правительства Индии повторил свою, изложенную в москве формулировку о том, что "сейчас не эпоха войны".
Моди вновь не осудил российское нападение, "поскольку Индия пытается найти баланс между Западом и рф", пишут СМИ.
Стране в Азии нужны оба полюса – например, чтобы заявить о себе в противостоянии с Китаем. Тот факт, что Моди еще раз повторил в Европе свои слова о том, что сейчас "не эпоха войны", показывает, что Дели серьезно настроен добиваться благосклонности Запада.
Карл Нехаммер предложил Австрию – как "часть ЕС", но "не часть военного альянса" – в качестве партнера и места для диалога, чтобы положить конец российской агрессивной войне против Украины, отмечает ORF.
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